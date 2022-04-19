Шольц заявил, что нельзя допустить победы РФ на Украине

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Победы России на Украине допустить нельзя. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам видеоконференции с участием лидеров стран Запада.

"Вместе с нашими партнерами в ЕС и НАТО мы совершенно едины во мнении, что Россия не должна выиграть эту войну", – цитирует Шольца ТАСС.

Немецкий канцлер напрямую обратился к Владимиру Путину с призывом остановить обстрел украинских городов.

"Позвольте установить немедленное перемирие и отведите своих солдат. Остановите эту ужасную войну", – заключил Шольц.

Ранее он заявил, что Германия продолжит поставлять Украине оружие. Кроме того, новый список уже был согласован с украинской столицей. Отмечается, что в этом вопросе ФРГ координирует свои действия с союзниками.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.