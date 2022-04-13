Германия продолжит поставлять Украине оружие – Шольц

Германия продолжит поставлять Украине оружие. Новый список уже согласован с Киевом. В этом вопросе ФРГ координирует свои действия с союзниками, заявил канцлер Олаф Шольц.

При этом он сообщил, что пока не планирует приезжать на Украину, несмотря на приглашение Владимира Зеленского. Это связано с отказом киевских властей принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, что вызвало раздражение немецких властей.

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