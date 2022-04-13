Киев готовит новые провокации в Сумской области – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Власти Украины готовят новые провокации в населенных пунктах Сумской области, где раньше находились российские солдаты. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сейчас Киев готовит новые постановки в населенных пунктах Середина-Буда, Нижняя Сыроватка в Сумской области, где ранее находились российские войска. Мы призываем не поддаваться на эти и другие провокации", – сказала она.
По ее словам, киевский режим создает фейки, демонстрирующие якобы жестокое обращение служащих ВС РФ с мирными гражданами, для того чтобы отвлечь внимание общественности от своих преступлений.
О подготовке постановок в Сумской области ранее сообщало министерство обороны РФ. По данным ведомства, в Нижней Сыроватке тела погибших стаскивают в подвалы жилых домов, чтобы потом представить их как жертв российских военных, а в городе Середина-Буда введен комендантский час с целью сокрытия провокаций.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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