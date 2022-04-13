Мединский продолжает напряженную работу по переговорам с Киевом – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Помощник президента РФ Владимир Мединский продолжает работать по переговорам с Киевом, однако пока поводов для каких-либо заявлений нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Заявления делаются по мере того, как поступает информация и как появляются поводы для оглашения тех или иных результатов. Сейчас пока не о чем заявлять. Мединский продолжает весьма и весьма напряженную работу", – цитирует слова Пескова РИА Новости.
Последний раз стороны очно встречались 29 марта в Стамбуле. Тогда представители Киева передали письменные предложения, подтверждающие стремление Украины к нейтральному и безъядерному статусу.
Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что переговорный процесс продолжается по видеосвязи. Он также оценил перспективы переговоров, отметив, что шансы на достижение договоренностей есть всегда.
Тем временем накануне Владимир Путин заявил, что Киев отошел от российско-украинских договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле. Президент подчеркнул, что российская сторона начала создавать условия для продолжения договорного процесса. Однако, по словам президента РФ, произошла провокация в украинском городе Буче.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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