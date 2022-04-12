Путин заявил, что Киев отошел от российско-украинских договоренностей

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Киев отошел от российско-украинских договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Президент подчеркнул, что российская сторона начала создавать условия для продолжения договорного процесса. Однако, по его словам, произошла провокация в украинском городе Буче.

"Теперь уже требования безопасности – это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. То есть опять вернулись в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию", – приводит слова Путина РИА Новости.

Президент отметил, что накануне ему сообщили об изменениях в позиции Киева.

"Я пока этих изменений не знаю", – добавил он.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что украинские переговорщики отходят от достигнутых договоренностей с РФ и создают новые провокации. Он напомнил о произошедшей провокации в Буче, которая была организована с абсолютно возмутительными зверствами.

До этого Лавров заявил, что Соединенные Штаты подталкивают украинского лидера Владимира Зеленского к подрыву переговоров с РФ и продолжению огня. По мнению министра, недоговороспособность проявляет реальные замыслы властей Украины, которые заключаются в стремлении затянуть или даже сорвать переговорный процесс с Россией.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

