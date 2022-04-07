Украинские переговорщики отходят от достигнутых договоренностей с РФ – Лавров

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Украинские переговорщики отходят от достигнутых договоренностей с РФ и создают новые провокации. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой министерства иностранных дел Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

"Мы поделились оценками хода российско-украинских переговоров, привлекли внимание к буквально на днях выявившимся фактам, когда украинская сторона от своих же собственных предложений, которые были в целом позитивно восприняты, начинает отходить и создавать новые провокации", – подчеркнул Лавров.

Он напомнил о произошедшей провокации в Буче, которая была организована с абсолютно возмутительными зверствами. По словам Лаврова, все это было записано на видео, которое демонстрировало, что делали нацисты из батальонов "Азов" с российскими военнопленными.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты подталкивают украинского лидера Владимира Зеленского к подрыву переговоров с РФ и продолжению огня. По мнению министра, недоговороспособность проявляет реальные замыслы властей Украины, которые заключаются в стремлении затянуть или даже сорвать переговорный процесс с Россией.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

