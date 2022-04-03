Киев реалистичнее подходит к вопросу о нейтральном статусе – Мединский

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Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский назвал более реалистичным подход Киева к вопросу о нейтральном статусе. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

"Украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом Украины, но проект договора не готов для вынесения на встречу в верхах", – заявил помощник президента РФ.

Мединский добавил, что украинские дипломатические и военные эксперты пока отстают в подтверждении по тексту ранее достигнутых договоренностей.

Глава российской делегации также отметил, что позиция Москвы по Крыму и Донбассу остается неизменной.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Очередной раунд переговоров РФ и Украины состоялся во вторник, 29 марта, в Стамбуле. По итогам встречи Мединский заявил, что Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине, причем как в политическом, так и в военном аспекте.