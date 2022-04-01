Приоритетом Турции остается организация встречи Путина и Зеленского – Эрдоган

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Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приоритетом для Турции остается организация встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

"Эрдоган заявил, что для сторон важно действовать со здравым смыслом и поддерживать диалог. Он также заявил, что Турция хочет увенчать свои мирные усилия организацией встречи президентов России и Украины", – говорится в сообщении.

Президент Турции выразил надежду, что конструктивный ход встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле поспособствует установлению мира на Украине.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с Реджепом Эрдоганом, в ходе которого дал оценку переговорному процессу между Москвой и Киевом. Президент РФ выразил признательность турецкой стороне за содействие в проведении переговоров российских и украинских представителей.

Очередной раунд переговоров РФ и Украины состоялся во вторник, 29 марта, в Стамбуле. По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине, причем как в политическом, так и в военном аспекте. Также он заявил, что представители украинской стороны передали письменные предложения, подтверждающие стремление страны к нейтральному и безъядерному статусу.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

