На Байдена во время выступления справила нужду птица

Во время выступления в Айове на главу Белого дома Джо Байдена в прямом эфире справила нужду птица.

Видео выступления публикуют телеграм-каналы. На кадрах видно, как на пиджак Байдена падает птичий помет. Президент США сделал вид, что не заметил этого и продолжил выступление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

