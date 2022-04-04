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Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ подписан исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза. Согласно документу, Россия приостанавливает действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.

В частности, указ затрагивает положения диппаспортов. Норма, позволяющая их обладателям въезжать на территорию России без виз, приостанавливает свое действие. Отмечается, что указанные меры затронут официальные делегации стран Евросоюза и журналистов.

Министерству иностранных дел РФ поручено направить в представительства этих государств соответствующие уведомления. Кроме того, президент поручил МИД России ввести персональные ограничения на въезд в РФ для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что указ об ответных визовых мерах не коснется находящихся в РФ иностранцев. Речь шла о гражданах, которые находятся в России на законных основаниях.