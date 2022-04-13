Украинская сторона в контактах с РФ продолжает затягивать переговорный процесс – Захарова

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Украинская сторона в контактах с РФ продолжает затягивать переговорный процесс. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге.

"К сожалению, украинская делегация, как это, собственно, происходило на протяжении всех 7–8 лет, <...> направляет усилия не на достижение договоренностей, а на затягивание переговоров", – цитирует Захарову ТАСС.

Кроме того, по словам представителя МИД РФ, действия украинской столицы являются "наступательной дипломатией", а властям Украины, по мнению Захаровой, надо честно сообщить своему народу, что они не планируют идти путем переговоров.

"Каждый раз, в ходе каждых переговоров мы видели, как украинская сторона просто выкидывает коленца, придумывает несуществующее, отвергает реальное. Это все то, что она называла, я имею в виду сейчас киевский режим, украинскую сторону, наглой, наступательной дипломатией", – заявила Захарова.

Она уточнила, что в настоящее время Москва и Киев продолжают переговорный процесс, он идет в онлайн-формате. На повестке диалога стоят вопросы нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация, денацификация, восстановление статуса русского языка, признание территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость республик Донбасса.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что власти Украины готовят новые провокации в населенных пунктах Сумской области, где раньше находились российские солдаты. По ее словам, киевский режим создает фейки, демонстрирующие якобы жестокое обращение служащих ВС РФ с мирными гражданами, для того чтобы отвлечь внимание общественности от своих преступлений.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.