В Подмосковье пришел масштабный паводок

Паводок пришел в Подмосковье. Огромное количество снега и резкое потепление привели к тому, что уже несколько дней подтапливает участки и дороги. Спасателям пришлось перекрыть несколько мостов, которые стали просто опасны из-за разлива рек.

По словам экспертов, снег в Подмосковье уходит постепенно. Также определены 30 городских округов и около 140 населенных пунктов, в которых могут быть подтопления.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.