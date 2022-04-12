Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Метеобюро Москвы сообщило о приросте осадков за последние 24 часа на уровне 15 миллиметров, передает "Интерфакс".
"За сутки в городе выпало 34% месячной нормы осадков. Это данные главной метеостанции Москвы на ВДНХ", – уточнили в организации.
Нормальный показатель для апреля – 44 миллиметра.
Согласно прогнозам синоптиков, во вторник, 12 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода с дождем. В Москве температура воздуха будет на уровне +13...+15 градусов.
Из-за дождей до 10:00 вторника в столице действует желтый уровень погодной опасности. В режиме готовности находятся около 300 бригад специалистов и 290 единиц техники Мосводостока.
Накануне сообщалось, что в Москве исчез постоянный снежный покров. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подчеркнул, что в Подмосковье он еще частично сохраняется.
Почти 35% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки
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