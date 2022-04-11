Половодье вступило в активную стадию на европейской части РФ

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о подъеме воды с наступлением весны в 24 регионах европейской части России, передает ТАСС.

"Рост уровня воды на 25–170 сантиметров отмечается на реках Тульской, Воронежской, Смоленской, Тверской, Псковской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Ярославской, Костромской, Московской, Калужской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Рязанской областей", – заявил синоптик.

Вильфанд добавил, что местами фиксируются затопления пойм рек.

Аналогичный подъем уровня воды отмечается в Мордовии, Татарстане, Башкирии и Чувашии. Выше опасной отметки вода поднялась на реках Протве в Московской области, Обше в Тверской области и Угре в Калужской области.

Ранее Вильфанд сообщил, что в понедельник и вторник, 11 и 12 апреля, в Москве выпадет порядка 25% месячной нормы осадков. Температура воздуха ожидается на уровне 10 градусов тепла в дневные часы.

