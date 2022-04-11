Постоянный снежный покров исчез в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В Москве исчез постоянный снежный покров. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Еще вчера на базовой столичной метеостанции ВДНХ снежный покров составлял символический 1 сантиметр, а сегодня, 11 апреля, в результате обильных осадков утром сугробы полностью обнулились", – написал он в своем телеграм-канале.
При этом синоптик отметил, что в Подмосковье снежный покров местами сохраняется. В частности, в поселении Михайловском он составляет 2 сантиметра.
"Согласно климатическим наблюдениям, средняя дата схода снежного покрова в Москве приходится на 12 апреля, так что исчезновение белого покрывала в этом году произошло почти точно в установленный природой срок", – заключил метеоролог.
Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за дождей. Предупреждение будет действовать с 21:00 понедельника до 10:00 вторника.
Согласно данным синоптиков, дожди в столице сохранятся до четверга, наиболее интенсивные осадки прогнозируются в первой половине дня в понедельник и в ночь на вторник.
Ожидается, что за 11 и 12 апреля выпадет порядка 25% месячной нормы осадков. При этом в течение недели температура будет выше нормы на 3–4 градуса. Во второй половине недели москвичам пообещали появление солнца, но на короткое время.
В Москве может выпасть больше трети от месячной нормы осадков
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