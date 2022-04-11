Четверть месячной нормы осадков выпадет в Москве в ближайшие два дня – Вильфанд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник и вторник выпадет порядка 25% месячной нормы осадков. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, днем в ближайшие дни прогнозируется около 10 градусов тепла. Кроме того, в ночь на четверг и пятницу ожидаются заморозки до +1 градуса.

Тем не менее, метеоролог добавил, что в течение недели температура будет выше нормы на 3–4 градуса. Также во второй половине недели солнце будет появляться в столице, но на короткое время.

Ранее Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за сильного дождя. Новое предупреждение действует до 10:00 12 апреля.

До этого синоптик рассказал о погоде на следующей неделе в Москве. Дневные температуры в начале недели поднимутся до 10–14 градусов тепла. По словам синоптика, заморозков ожидать не стоит. Минимальные ночные температуры на неделе не будут ниже плюс 3–5 градусов.

