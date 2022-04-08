В Москве самым теплым днем весны стало 8 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пятница, 8 апреля, стала самым теплым днем с начала этой весны, сообщает портал "Метеоновости".

"В 13 часов на метеостанции ВДНХ зафиксировано +13.2 градуса", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе продолжает повышаться и ее максимальное значение за 8 апреля будет известно позже.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода, характерная для второй половины мая, придет в Москву 8 апреля. По словам синоптика, в выходные и начале следующей недели температура будет немного ниже – +9...+12 градусов. Облачный характер погоды будет сохраняться в ближайшее время, но сильных осадков не прогнозируется.