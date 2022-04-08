Синоптик рассказал, когда в Москву придет "майская погода"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Погода, характерная для второй половины мая, придет в Москву в пятницу, 8 апреля. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он добавил, что в этот день воздух днем прогреется до 15 градусов. По словам синоптика, в выходные и начале следующей недели температура будет немного ниже - 9-12 градусов тепла. Облачный характер погоды будет сохраняться в ближайшее время, но сильных осадков не прогнозируется.

Вильфанд пояснил, что такое яркое потепление связано с поступлением воздушны масс со Средней Азии и севера Африки.

Ранее Гидрометцентр РФ объявил желтый уровень погодной опасности из-за ветра в пятницу, 8 апреля. Новое предупреждение о ветре с порывами до 18 метров в секунду будет действовать в столице и Подмосковье с 09:00 до 21:00 8 апреля.