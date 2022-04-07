Москвичей предупредили о порывистом ветре в пятницу

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра в пятницу, 8 апреля. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте учреждения.

Новое предупреждение о ветре с порывами до 18 метров в секунду будет действовать в столице и Подмосковье с 9:00 до 21:00 пятницы, 8 апреля. Как уточняется, 7 апреля оповещения о погоде не требуется.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в четверг воздух будет прогреваться до 11–13 градусов тепла, а в пятницу температура составит 14–16 градусов. Осадки в ближайшие дни сохранятся.

"В среду это дождь и мокрый снег, в четверг – дождь, так как у нас повышение температуры, воздух будет прогреваться до 11–13 градусов тепла", – добавила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

