Москвичей предупредили о порывистом ветре в пятницу

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра в пятницу, 8 апреля. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте учреждения.
Новое предупреждение о ветре с порывами до 18 метров в секунду будет действовать в столице и Подмосковье с 9:00 до 21:00 пятницы, 8 апреля. Как уточняется, 7 апреля оповещения о погоде не требуется.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в четверг воздух будет прогреваться до 11–13 градусов тепла, а в пятницу температура составит 14–16 градусов. Осадки в ближайшие дни сохранятся.
"В среду это дождь и мокрый снег, в четверг – дождь, так как у нас повышение температуры, воздух будет прогреваться до 11–13 градусов тепла", – добавила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
Москву накрыла метель и сильный ветер
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