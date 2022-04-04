Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снег в Москве может растаять к Дню космонавтики. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что к концу текущей недели снег не сойдет полностью, поскольку всплеск тепла будет кратковременным.

"Я думаю, что снег растает где-то числу к 12-му, к Дню космонавтики", – подчеркнула Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сугробы в Москве должны растаять к 20 апреля. Он отметил, что период снеготаяния будет длительнее, чем ожидалось.

Также Вильфанд сообщал, что с 6 апреля в Москве начнется постепенное потепление. Температурный фон будет находиться в диапазоне от +6 до +12 градусов. Потепление будет сопровождаться небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя.