Москвичей предупредили о гололедице

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Желтый уровень опасности продлили в Москве и области из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр РФ. Предупреждение действует до полудня 5 апреля.

В понедельник, 4 апреля, в Москве ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха составит +3…+5 градусов днем и до -4 градусов – ночью. В области ожидается 0…+5 градусов днем, до -7 градусов – в ночные часы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что с 6 апреля в Москве начнется постепенное потепление, температурный фон будет находиться в диапазоне от +6 до +12 градусов. Он отметил, что потепление будет умеренным. В четверг, 7 апреля, ожидается +6...+11 градусов, в пятницу – +9...+12 градусов.