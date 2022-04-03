Синоптик рассказала, когда в Москву придет потепление

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температурный режим в Москве начнет меняться в лучшую сторону к пятнице, 8 апреля. После праздника Благовещения в городе наступит климатическая весна, сообщает газета "Вечерняя Москва".

Ведущий специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные дни температура воздуха прогреется до +8…+10 градусов днем.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что снежный покров в Москве вырос на 21 сантиметр, превысив норму в два раза. По словам синоптика, высота сугробов в столице еще накануне составляла 10 сантиметров. Сейчас она увеличилась до 31 сантиметра. Он также подчеркнул, что нынешние показатели считаются нормой для 22 февраля.

