В Москве за сутки выпало 45% месячной нормы осадков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние 24 часа прирост осадков в Москве составил 20 миллиметров. Об этом со ссылкой на метеобюро столицы сообщает "Интерфакс".

"По предварительным данным, за сутки в Москве выпало 45% месячной нормы осадков", – говорится в сообщении.

Уточняется, что данные получены в 6:00 с главной метеостанции города на ВДНХ. В метеобюро отметили, что среднеклиматическая норма осадков для столицы в апреле составляет 44 миллиметра.

Снегопад, по прогнозам синоптиков, продолжится и в воскресенье. Температура воздуха в Москве 3 апреля составит +2...0 градусов, в Подмосковье – +3...-2 градуса.

В субботу, 2 апреля, из-за снегопада городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы. К вечеру в столице прирост свежевыпавшего снега составил 10 сантиметров.

На дорогах задействовали порядка 10 тысяч единиц уборочной техники. Особое внимание уделяется объектам жизнеобеспечения города, для устранения возможных неполадок подготовлено 1,5 тысячи аварийных бригад.