Почти 50 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На фоне непогоды в столичных аэропортах задержали или отменили 47 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Больше всего изменений в Домодедово: по состоянию на 16:58 там задерживаются 12 самолетов, еще восемь отменены. В Шереметьево между тем отменили 10 рейсов, а девять задерживают. Во Внуково отменено три полета, еще пять самолетов вылетят позже запланированного.

Ранее в Москве и области из-за снега, ветра и гололедицы продлили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о снеге и гололедице будет действовать до 9:00 воскресенья, а о ветре с порывами до 15 метров в секунду – до 21:00 того же дня.

В субботу, 2 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода. Температура воздуха в Москве составит +1...-1 градус, в Подмосковье – +3...-2 градуса. Ожидается налипание снега на проводах и деревьях, а на дорогах снежный накат, предупредили синоптики.

