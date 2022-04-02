Облачная погода и мокрый снег ожидаются в столичном регионе в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 2 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода. Об этом сообщает портал "Метеоновости". По прогнозам синоптиков, временами будет идти мокрый снег, местами сильный.

Температура воздуха в Москве составит +1...-1 градус, в Подмосковье – +3...-2 градуса. Ветер подует северо-восточного направления с порывами до 14 метров в секунду.

"Ожидается налипание снега на проводах и деревьях, на дорогах – снежный накат. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80%", – говорится в сообщении.

В выходные в Москве ожидается сильный туман. Автомобилистам в сложных погодных условиях рекомендовали снижать скорость движения, а также соблюдать дистанцию с другими автомобилями.

Пешеходам напомнили, что в связи с усилением ветра безопаснее обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Помимо этого, не следует укрываться от непогоды под деревьями.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что осадки в столице прекратятся только в воскресенье.