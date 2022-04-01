Москвичам рассказали, когда прекратится мокрый снег

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В столице мокрый снег начнется в пятницу, 1 апреля, вечером, будет идти всю ночь и большую часть дня субботы. Осадки в столице прекратятся только в воскресенье, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сейчас уже на юге Подмосковья идет мокрый снег, эта зона осадков смещается к северу. И вечером снег начнется уже в Москве, он продлится всю ночь и большую часть дня завтра. Осадки прекратятся только в воскресенье, будет облачно с прояснениями и без существенных осадков", – рассказал Синенков ТАСС.

По его прогнозам, максимальная температура воздуха в дневные часы составит +2...+4 градуса, в Подмосковье – -1...+4 градуса. Ветер будет дуть северо-восточный, его скорость составит 5–10 метров в секунду. В субботу, 2 апреля, температура воздуха составит +1...+3 градуса.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что средиземноморский циклон "Катарина" принесет в Москву аномальное количество осадков в выходные.

По его словам, в субботу и воскресенье, 2 и 3 апреля, выпадет количество осадков, близкое к рекорду 50-летней давности. Он отметил, что на юге и юго-востоке Подмосковья ожидаются ледяные дожди с коркой льда 5–10 миллиметров вечером в субботу и в ночь на воскресенье. Из-за этого лед сформируется на дорогах и тротуарах.

В общей сложности в Москве за 36 часов ожидается до 45% месячной нормы осадков.

