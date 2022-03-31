Москвичей предупредили о мрачной погоде в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице в выходные ожидаются мокрый снег, сильный ветер и гололедица, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В выходные количество осадков существенно увеличится, будет облачно, мокрый снег, местами сильный, возможен дождь, а также ожидаются гололедица и налипание мокрого снега на провода и ветки деревьев. Весьма неблагоприятный прогноз – погода некомфортная и мрачноватая", – приводит слова Вильфанда Агентство "Москва".

Синоптик отметил, что в субботу, 2 апреля, ветер может усилиться до 15 метров в секунду, что при снегопаде может обернуться метелью.

В ночь на 2 апреля ожидается -3...-1 градус, в ночь на воскресенье – -7...-2 градуса. В дневные часы температура воздуха составит +3...+1 градус.

В Московском регионе введен желтый уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра, предупреждение действует до 22:00 пятницы, 1 апреля.

Возвращение в Москву весенней погоды ожидается не ранее второй декады апреля. Об этом ранее заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, первые 3–4 дня апреля будут по-зимнему холодными, а положительная среднесуточная температура, которая повлечет активное таяние выпавшего снега, придет в столичный регион несколько позднее.

