В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столичном регионе продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.
Предупреждение действует до 22:00 пятницы, 1 апреля. Ранее оно действовало до полудня четверга, 31 марта.
В начале апреля москвичи окажутся на границе зимы и весны. По данным синоптиков, спокойная прохладная погода в столице испортится из-за обострения атмосферного фронта.
По прогнозам метеорологов, в последний день марта небо над Москвой затянут облака, усилится восточный ветер, также пойдет мокрый снег. После ночных -4…-6 градусов температура поднимется до +3 градусов.
С началом апреля ожидаются мокрый снег и порывистый ветер. Температура будет колебаться от 0…-5 градусов в ночные часы до 0...+5 градусов – днем.
Возвращение в Москву весенней погоды ожидается не ранее второй декады апреля. Об этом ранее заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, первые 3–4 дня апреля будут по-зимнему холодными, а положительная среднесуточная температура, которая повлечет активное таяние выпавшего снега, придет в столичный регион несколько позднее.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 31 марта
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