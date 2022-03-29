В столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов

В Москве и области из-за гололедицы продлен желтый уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение действует до полудня четверга, 31 марта. Ранее оно действовало до 13:00 среды.

Вечером 28 марта на Москву обрушились ливень с грозой вперемешку со снегом. В городе также наблюдался шквалистый ветер.

Как объяснил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, это произошло из-за столкновения разнородных воздушных масс. Через столицу проходил атмосферный фронт, был высокий контраст по температуре.

Метеоролог отметил, что грозы для марта нехарактерны, такое явление случается в начале весны не чаще одного раза в 3–5 лет. При этом обычно грозы начинаются не раньше 15 апреля.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что всю неделю жителей Москвы и Подмосковья ожидают осадки. По его словам, снег в конце марта является обыденностью.

Синоптик добавил, что контраст связан с тем, что февраль был аномально теплым. Температура в прошлом месяце в среднем была на 7 градусов выше нормы.