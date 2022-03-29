Синоптик объяснил прошедшую в Москве снежную грозу

Снежная гроза произошла в Москве вечером 28 марта из-за столкновения разнородных воздушных масс. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
Он пояснил, что через столицу проходил атмосферный фронт, был высокий контраст по температуре.
"Сильные конвективные восходящие воздушные потоки сформировали неадекватные для марта кучеводождевые облака высотой до 6–7 километров, все это сопровождалось интенсивными осадками и местами грозой. Это все продукт столкновения двух разнородных воздушных масс", – пояснил Тишковец.
Он добавил, что грозы для марта нехарактерны, такое явление случается в начале весны не чаще одного раза в три-пять лет. При этом обычно грозы начинаются не раньше 15 апреля.
Тишковец также рассказал, что за прошедшие сутки снежный покров в Москве вырос до 13–17 сантиметров, выпало 23% месячной нормы осадков.
"За минувшие сутки в столице на базовой метеостанции ВДНХ выпало 8 миллиметров. В ближнем Подмосковье в Пушкине зафиксировано 16 миллиметров при норме марта 34 миллиметра", – цитирует синоптика РИА Новости.
Вечером 28 марта на Москву обрушились ливень с грозой вперемешку со снегом. В городе также наблюдался шквалистый ветер.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что всю неделю жителей Москвы и Подмосковья ожидают осадки. По словам синоптика, снег в конце марта является обыденностью.
Вильфанд добавил, что контраст связан с тем, что февраль был аномально теплым. Температура в прошлом месяце в среднем была на 7 градусов выше нормы.
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