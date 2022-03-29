Синоптик предупредил об осадках в столичном регионе в ближайшую неделю

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Жителей Москвы и Подмосковья всю неделю ожидают осадки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам синоптика, снег в конце марта является обыденностью. Он добавил, что количество осадков в столичном регионе в настоящий момент ниже нормы.
"Средняя высота снежного покрова 28 марта составляет 23 сантиметра – это усредненные за десятки лет данные. Март – зимний месяц. <...> То, что мы видим сейчас – 4–6 сантиметров [снега] в Москве и до 15 сантиметров в Московской области – существенно ниже многолетних значений", – приводит слова метеоролога ТАСС.
Вильфанд добавил, что контраст связан с тем, что февраль был аномально теплым. Температура в прошлом месяце в среднем была на 7 градусов выше нормы.
Вечером в понедельник на Москву обрушились ливень вперемешку со снегом и гроза. В городе наблюдался шквалистый ветер.
В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Не исключено образование гололедицы. Предупреждение действует до 13:30 среды.
По прогнозам синоптиков, осадки сохранятся в Москве и во вторник, однако днем они станут менее интенсивными. Температура воздуха 28 марта составит 0...+2 градуса. К среде снова похолодает – до -1...+1 градуса, пойдет снег.
Столичные дороги погрязли в заторах на фоне непогоды
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: