Синоптик предупредил об осадках в столичном регионе в ближайшую неделю

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Жителей Москвы и Подмосковья всю неделю ожидают осадки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, снег в конце марта является обыденностью. Он добавил, что количество осадков в столичном регионе в настоящий момент ниже нормы.

"Средняя высота снежного покрова 28 марта составляет 23 сантиметра – это усредненные за десятки лет данные. Март – зимний месяц. <...> То, что мы видим сейчас – 4–6 сантиметров [снега] в Москве и до 15 сантиметров в Московской области – существенно ниже многолетних значений", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Вильфанд добавил, что контраст связан с тем, что февраль был аномально теплым. Температура в прошлом месяце в среднем была на 7 градусов выше нормы.

Вечером в понедельник на Москву обрушились ливень вперемешку со снегом и гроза. В городе наблюдался шквалистый ветер.

В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Не исключено образование гололедицы. Предупреждение действует до 13:30 среды.

По прогнозам синоптиков, осадки сохранятся в Москве и во вторник, однако днем они станут менее интенсивными. Температура воздуха 28 марта составит 0...+2 градуса. К среде снова похолодает – до -1...+1 градуса, пойдет снег.