В Росгидромете рассказали о погоде в первые дни апреля в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что в первые дни апреля в столице ожидается переменчивая погода.

Ранее сообщалось, что 28 марта в столице прогнозируется облачная погода и мокрый снег. Столбики термометров в понедельник к вечеру покажут до +3 градусов. В середине дня атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

По словам Цыганкова, сейчас в Москве преобладает циклон, поэтому неделя будет пасмурная, с осадками и относительно холодная – на градус-два ниже нормы.

Во вторник, 29 марта, в Москве прогнозируется облачная погода, осадки и порывистый ветер. Температура воздуха днем составит +3…+5 градусов, уточнил синоптик. В ночь на среду будет облачно с прояснениями, небольшой снег и -4...-6 градусов, продолжает он.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Практически все дни недели у нас днем слабый плюс, ночью минус. В среду днем будет +2…+4, облачно с прояснениями, небольшие осадки. В ночь на четверг ожидается -4…-9, облачность, небольшой снег. Днем будет +1…+6, облачно, небольшие осадки. В ночь на пятницу будет облачно, снег, -2…-7.

По словам метеоролога, в пятницу, 1 апреля, в Москве будет пасмурно, ожидаются осадки. Днем температура воздуха составит 0...+5 градусов. В ночь на субботу прогнозируется до -4 градусов, добавил синоптик.

"В субботу, 2 апреля, будет облачно, прогнозируется кратковременный дождь и от +2 до +7 градусов. В ночь с субботы на воскресенье будет облачно с прояснениями, без осадков и до -4 градусов. В воскресенье также будет облачно и +2…+7", – говорит специалист.

Когда в столицу придет по-настоящему теплая весенняя погода, сказать пока сложно, продолжает синоптик. "Какое-то тепло возможно с 5-го числа пойдет, но пока непонятно, какое и насколько. Пока тепла не видно", – заключил Цыганков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что снежный покров в столичном регионе будет сходить в первой декаде апреля. В лесах же это произойдет к середине месяца, уточнил синоптик.