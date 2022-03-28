В Росгидромете рассказали о погоде в первые дни апреля в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что в первые дни апреля в столице ожидается переменчивая погода.
Ранее сообщалось, что 28 марта в столице прогнозируется облачная погода и мокрый снег. Столбики термометров в понедельник к вечеру покажут до +3 градусов. В середине дня атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.
По словам Цыганкова, сейчас в Москве преобладает циклон, поэтому неделя будет пасмурная, с осадками и относительно холодная – на градус-два ниже нормы.
Во вторник, 29 марта, в Москве прогнозируется облачная погода, осадки и порывистый ветер. Температура воздуха днем составит +3…+5 градусов, уточнил синоптик. В ночь на среду будет облачно с прояснениями, небольшой снег и -4...-6 градусов, продолжает он.
По словам метеоролога, в пятницу, 1 апреля, в Москве будет пасмурно, ожидаются осадки. Днем температура воздуха составит 0...+5 градусов. В ночь на субботу прогнозируется до -4 градусов, добавил синоптик.
"В субботу, 2 апреля, будет облачно, прогнозируется кратковременный дождь и от +2 до +7 градусов. В ночь с субботы на воскресенье будет облачно с прояснениями, без осадков и до -4 градусов. В воскресенье также будет облачно и +2…+7", – говорит специалист.
Когда в столицу придет по-настоящему теплая весенняя погода, сказать пока сложно, продолжает синоптик. "Какое-то тепло возможно с 5-го числа пойдет, но пока непонятно, какое и насколько. Пока тепла не видно", – заключил Цыганков.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что снежный покров в столичном регионе будет сходить в первой декаде апреля. В лесах же это произойдет к середине месяца, уточнил синоптик.
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