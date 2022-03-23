Московских автомобилистов призвали не менять зимнюю резину до 10 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Столичным автомобилистам стоит подождать со сменой зимней резины из-за предстоящего похолодания, которое ожидается в выходные, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Нужно иметь в виду, что резина обладает свойствами эластичности, именно она и определяет сцепление с подстилающей поверхностью, если температура ниже +5 градусов, для летней резины эластичность теряется, поэтому торможение существенно больше, до 10 апреля точно не нужно менять резину, нужно прислушиваться к прогнозам метеорологов", – приводит слова Вильфанда "Интерфакс".

Вильфанд уточнил, что в субботу, 26 марта, в столице прогнозируется сильный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду, температура воздуха ночью опустится до отрицательных значений.

"27 марта уже и ночью – -1...-6 градусов, дневные температуры преимущественно отрицательные, а в первый день следующей недели, 28-го числа, ночные температуры – -5...-10 градусов", – добавил метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что теплая и солнечная весенняя погода в Москве сменится резким похолоданием, температура воздуха в воскресенье, 27 марта, опустится до -5 градусов.

По словам метеоролога, холодный атмосферный фронт принесет интенсивные снегопады, метель и штормовой ветер с порывами до 23 метров в секунду, из-за чего существенно снизится видимость.

Кроме того, высота снежного покрова за период с 27 по 29 марта может увеличиться на 5–10 сантиметров. Свежевыпавший снег задержится в столице до первых чисел апреля, пока среднесуточная температура воздуха будет отрицательной.

