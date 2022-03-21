В Гидрометцентре предупредили о мокром снеге в выходные в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей, что теплая и солнечная погода в столице продержится до конца недели, при этом в выходные не исключены мокрый снег или дождь.
Ранее сообщалось, что в столичном регионе 21 марта ожидается сухая и солнечная погода. Синоптики прогнозировали, что в понедельник столбики термометров поднимутся до +10...+12 градусов. Таким образом, 21 марта может претендовать на звание самого теплого дня с начала года.
По словам Вильфанда, на протяжении всей рабочей недели погоду будет определять антициклон. При этом температура воздуха будет выше нормы на 6–7 градусов, что больше характерно для середины апреля, добавил специалист.
"Небо будет преимущественно малооблачным. Мы перевалили через день весеннего равноденствия, и солнечные лучи уже обретают энергию. Поэтому дневные температуры под воздействием малооблачной погоды, сухого чистого воздуха и солнечной энергии, которая не будет рассеиваться, начнут достигать двузначных значений, около 10 градусов. Точнее от 8 до 12 градусов в рабочие дни. Ночью ожидается от 0 до -5", – уточнил метеоролог.
Теплая и солнечная погода сохранится в Москве до 25 марта, прогнозирует синоптик. Однако в выходные температурный фон начнет меняться, говорит Вильфанд. "Погода будет уже более облачная, с осадками. Осадки – здесь слово вполне уместное, потому что может быть и мокрый снег, может быть и дождик ", – предупреждает специалист.
Однако, по словам синоптика, нельзя сказать, что давление будет очень низким. "Оно будет около нормы. И это означает, что все-таки не будет такого ясного солнца", – заключил Вильфанд.
Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова допустила, что в апреле в Москве может наблюдаться снежный покров. По ее словам, так происходило не раз, когда в город во втором месяце весны возвращались холода.
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