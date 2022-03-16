В Минздраве предупредили пожилых об опасностях, поджидающих их весной

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева в разговоре с Москвой 24 предупредила пожилых россиян об опасности переохлаждения и травматизма весной.

По словам специалиста, сезон вирусных заболеваний приходится не только на зиму, но и на весну, поэтому людям в возрасте стоит еще более внимательно относиться к своему здоровью. Кроме того, обманчивая погода может привести к переохлаждению и простудам, добавляет эксперт.

"Риск переохлаждения сохраняется. Солнышко бывает обманчивое, поэтому риски различных простудных заболеваний тоже остаются. Надо просто быть аккуратными", – пояснила гериатр.





Ольга Ткачева главный внештатный гериатр Минздрава РФ Нужно обращать внимание и на риск травматизма. Оледенение, которое может быть ночью, утром чревато какими-то травматическими ситуациями. Это особенно опасно для пожилых людей, у которых остеопороз.

Чтобы обезопасить себя, эксперт советует носить удобную обувь и пользоваться дополнительной опорой. "Возможно использование каких-то вспомогательных средств типа палочки, может быть, какие-то скандинавские палки использовать при ходьбе, чтобы уменьшить риск падения", – уточнила Ткачева.

Ранее главный внештатный специалист – гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина рассказала, каким должно быть питание людей в возрасте. В частности, нужно следить, чтобы в рационе присутствовало достаточное количество калорий и белка. Кроме того, по словам гериатра, пожилым необходимы кальций, витамин D и микроэлементы.