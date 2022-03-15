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Кардиолог предупредил об опасности приема препаратов от давления

Опасное снижение: чем грозит бесконтрольный прием лекарств от давления
обществоэксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский в разговоре с Москвой 24 предупредил граждан об опасности бесконтрольного приема препаратов от давления.

По словам специалиста, передозировка подобными лекарствами может привести к резкому понижению давления. В результате возникает риск головокружения вплоть до потери сознания и инсульта, подчеркнул Серебрянский.

"Если давление резко упадет за рулем машины, человек потеряет сознание и может случиться авария. Если он идет по улице, может упасть, удариться головой и получить сотрясение мозга. Может отключиться сознание, временно или длительно. Инсульт может произойти", – перечисляет эксперт.

По словам врача, к инсульту также может привести недостаточная доза лекарства или неправильно подобранный препарат.

Проблемы могут возникнуть при неправильных дозировках препаратов от давления или при отсутствии показаний к их применению. То есть люди пользуются ими как вздумается. Решили, что можно по интернету стать врачом. Так не бывает.
Юрий Серебрянский
кардиолог, заслуженный врач РФ

Специалист советует не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, который даст необходимые рекомендации для нормализации давления.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев предупредил, что риск инфаркта и инсульта значительно увеличивается у людей со слишком высоким давлением. Если оно подскочило выше 180, то необходимо незамедлительно вызвать медиков, рекомендует эксперт. По его словам, подобные показатели несут опасность для жизни.

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