Иммунолог предупредил о резких скачках давления у переболевших COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Люди,которые переболели COVID-19, могут страдать от резких скачков артериального давления. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал иммунолог Николай Крючков.
"Скачки давления могут быть. <...> Поражения сосудов, сердца, головного мозга – это все на каждом своем уровне может давать такие эффекты в виде повышения артериального давления", – сказал врач.
По его словам, высокое артериальное давление является одним из симптомов постковидного синдрома, однако гораздо более редким, чем головная боль. При этом он отметил, что прежде чем винить коронавирус, необходимо исключить другие заболевания, следствием которых может быть повышенное давление, в частности ожирение или диабет.
Крючков рекомендует в таких случаях проверить свертываемость крови: если она нарушена, то речь идет о последствиях COVID-19. Тогда человеку должны назначить антикоагулянтную и антигипертензивную терапии, также следует отдельно проверить сердце и мозг, заключил он.
Ранее заместитель главного врача австрийского центра здоровья Verba Mayr Инна Решетова рассказала, что с постковидными проблемами сталкиваются около трети пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. По ее словам, около 20% переболевших жалуются на неприятные последствия на протяжении более пяти недель, а у 10% они наблюдаются более 12 недель.
Чтобы избежать негативных последствий, Решетова рекомендует заниматься щадящими физическими нагрузками, среди которых – прогулки, танцы, пилатес, йога с постепенным увеличением нагрузки. Она также советует заниматься дыхательными и медитативными техниками и соблюдать сбалансированную диету.
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