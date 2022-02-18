Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 59,7%

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России за неделю снизился до 59,7%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Уровень коллективного иммунитета в России составляет 59,7%", – сказала она.

По словам Голиковой, первым компонентом вакцины привились уже 86 690 920 россиян, а полностью прошли вакцинацию 82 609 487 человек.

Неделей ранее уровень коллективного иммунитета в стране составлял 61,9%. В разрезе регионов РФ по этому показателю лидируют Санкт-Петербург – 84,9%, Карелия – 83,8%, Севастополь – 82,9%, а также Мурманская область – 82,8%. Значительное снижение наблюдается в Тыве: с 80 до 77,3%.

Голикова призвала россиян активно прививаться, приведя в пример зарубежные страны, где высокий уровень коллективного иммунитета позволяет быстрее отказаться от антиковидных ограничений.

Ранее власти Санкт-Петербурга заявили, что город достиг 100% иммунитета к коронавирусу. Как объяснил замкомитета по здравоохранению города Андрей Сарана, этот показатель учитывает общее количество переболевших и привитых петербуржцев. По состоянию на 15 февраля прививку от COVID-19 сделали более 3,14 миллиона горожан.

За последние сутки в России госпитализировали 18 632 пациента с коронавирусом. Днем ранее этот показатель был равен 18 090 случаям. Всего в стране выявили 180 071 новый случай COVID-19. От последствий инфекционного заболевания скончались 784 пациента, а выздоровели 198 369 человек.

