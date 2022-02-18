Вирусолог назвал титр антител, способный защитить от "Омикрона"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Для защиты от заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса необходимо иметь титр антител 1 000 и выше, заявил Ura.ru вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.
При этом, по его словам, титр ниже 1 000 сможет защитить лишь от тяжелого течения заболевания.
"Но сколько нужно антител, чтобы радикально защитить от заражения, неизвестно, может быть, и 1 000, и 2 000, и 3 000, то есть это тысячи единиц", – добавил Скулачев.
Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев отметил, что для защиты от "Дельты" требовался титр антител не менее 300–500, но в случае с "Омикроном", который ускользает от иммунитета, он должен быть выше.
"Дело не только в количестве, антитела должны эффективно работать, то есть быть более аффинными, зрелыми, уметь качественно "цеплять" эпитопы вирусного спайк-белка", – объяснил Токарев.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что для снижения риска заражения "Омикроном" в помещении следует поставить увлажнитель воздуха. По ее словам, достаточно увлажненный воздух поможет организму больного человека быстрее восстановить слизистые.
Роспотребнадзор рассказал о последствиях болезни "Омикроном"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: