Вирусолог назвал титр антител, способный защитить от "Омикрона"

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Для защиты от заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса необходимо иметь титр антител 1 000 и выше, заявил Ura.ru вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

При этом, по его словам, титр ниже 1 000 сможет защитить лишь от тяжелого течения заболевания.

"Но сколько нужно антител, чтобы радикально защитить от заражения, неизвестно, может быть, и 1 000, и 2 000, и 3 000, то есть это тысячи единиц", – добавил Скулачев.

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев отметил, что для защиты от "Дельты" требовался титр антител не менее 300–500, но в случае с "Омикроном", который ускользает от иммунитета, он должен быть выше.

"Дело не только в количестве, антитела должны эффективно работать, то есть быть более аффинными, зрелыми, уметь качественно "цеплять" эпитопы вирусного спайк-белка", – объяснил Токарев.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что для снижения риска заражения "Омикроном" в помещении следует поставить увлажнитель воздуха. По ее словам, достаточно увлажненный воздух поможет организму больного человека быстрее восстановить слизистые.

