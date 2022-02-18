Врач назвала ослабляющую иммунитет к коронавирусу болезнь

Фото: depositphotos/rfphoto

Человек может оставаться беззащитным перед инфекциями, к которым у него ранее сформировался иммунитет, из-за перенесенной кори. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала доктор медицинских наук Белла Шамгунова.

По ее словам, коревая амнезия – особое состояние, которое развивается у пациентов после кори. При этом у некоторых может возникать посткоревая иммуносупрессия.

"То есть вирус кори может заражать Т- и B-лимфоциты – это клетки, которые хранят память о предыдущих перенесенных инфекциях, о предыдущих вакцинациях", – пояснила Шамгунова.

Она объяснила, что корь подавляет клетки памяти, истощая их. В результате человек теряет иммунный репертуар, который помогал справиться с другими инфекциями. Если пациент переболел коронавирусом, а после перенес корь, то в будущем он может снова заразиться COVID-19, подчеркнула врач.

При этом медик отметила, что благодаря вакцинации корь не приводит к пандемиям, однако отдельные вспышки заболевания все же случаются. Взрослые переносят корь тяжелее, рискуя повредить респираторную систему.

"Это тяжелые пневмонии, как коревые, так и вторичные, бактериальные. Есть вероятность, что будут поражены центральная нервная система, желудочно-кишечный тракт. Если произошла вспышка кори, все контактные проверяются с помощью иммунологических тестов. Если у них нет антител, они либо вакцинируются, либо им вводится противокоревой иммуноглобулин", – сказала Шамгунова.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что для снижения риска заражения штаммом коронавируса "Омикрон" в помещении следует поставить увлажнитель воздуха. По ее словам, достаточно увлажненный воздух поможет организму больного человека быстрее восстановить слизистые и, соответственно, выздороветь, а для здорового – повысит шансы не заболеть.

