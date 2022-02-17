Врач назвала необычный способ снизить риск заражения "Омикроном"

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Чтобы снизить риск заражения штаммом коронавируса "Омикрон", в помещении следует поставить увлажнитель воздуха. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
"Очень рекомендую всем больным "Омикроном" и здоровым тоже поставить увлажнители и максимально увлажнять воздух, хотя бы 25–50%, особенно ночью, когда мы спим", – сказала она.
По ее словам, достаточно увлажненный воздух поможет организму больного человека быстрее восстановить слизистые и, соответственно, выздороветь, а для здорового – повысит шансы не заболеть. Ярцева объяснила, что слизь захватывает частицы вируса и смывает их, не позволяя патогену распространиться. Если же слизистая пересушена, то, для того чтобы заболеть, достаточно всего нескольких его частиц.
При этом с Ярцевой не согласилась врач-иммунолог Зоя Скорпилева. По ее мнению, рекомендация увлажнять воздух не работает с COVID-19. Однако она применима при других инфекциях. Чтобы снизить распространение вредных организмов, влажность воздуха в помещении должна составлять минимум 60%, подчеркнула Скорпилева.
Ранее ученые из Израиля выяснили, что недостаток витамина D в организме способен в девять раз повысить риск тяжелого течения коронавируса и смерти от него. Они предположили, что это обусловлено его свойством стимулировать иммунитет и защищать организм от вирусов, которые атакуют его через дыхательную систему.
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