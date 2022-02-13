Врач рассказала, как восстановиться после коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Главврач московской городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова рассказала, как восстановиться после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

"Любая вирусная инфекция ослабляет организм, и поэтому в первое время после болезни не нужно нагружать организм сильно, а, наоборот, нужно помочь ему правильным питанием, режимом физической активности и отдыха, достаточным сном", – подчеркнула специалист.

Она отметила, что физические упражнения необходимо делать пять дней в неделю по 20–30 минут. Продолжительность стоит увеличивать постепенно, не подвергая организм перегрузкам.

Не менее важно и соблюдать правила личной гигиены: проветривать помещения и проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами. Это позволит снизить риск повторного заражения вирусом.

Переболевшим коронавирусом стоит заботиться и о правильном питании. Меню должно содержать необработанные или цельнозерновые продукты, бобовые, растительные масла и орехи.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что Москве удалось стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19. По его словам, достичь такого результата позволила мобилизация врачей из других медицинских организаций.