Врач рассказала, как восстановиться после коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Главврач московской городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова рассказала, как восстановиться после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
"Любая вирусная инфекция ослабляет организм, и поэтому в первое время после болезни не нужно нагружать организм сильно, а, наоборот, нужно помочь ему правильным питанием, режимом физической активности и отдыха, достаточным сном", – подчеркнула специалист.
Она отметила, что физические упражнения необходимо делать пять дней в неделю по 20–30 минут. Продолжительность стоит увеличивать постепенно, не подвергая организм перегрузкам.
Не менее важно и соблюдать правила личной гигиены: проветривать помещения и проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами. Это позволит снизить риск повторного заражения вирусом.
Переболевшим коронавирусом стоит заботиться и о правильном питании. Меню должно содержать необработанные или цельнозерновые продукты, бобовые, растительные масла и орехи.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что Москве удалось стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19. По его словам, достичь такого результата позволила мобилизация врачей из других медицинских организаций.
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