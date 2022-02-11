Врач: Москве удалось стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москве удалось стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

По его словам, достичь такого результата позволила мобилизация врачей из других медицинских организаций. Грамотная организация работы в столичных поликлиниках также позволила избежать скопления людей и распространения коронавируса.

"Мы открыли отдельные входы для пациентов с симптомами ОРВИ, а сейчас эти входы превратились в целые отдельные структурные подразделения, которые позволили эффективно маршрутизировать пациентов в зависимости от результатов экспресс-тестов", – сказал Тяжельников Агентству "Москва".

Врач также отметил работу единой цифровой платформы здравоохранения, лабораторного сервиса и регистра заболевших, а также телемедицинской платформы, благодаря которой у москвичей появилась возможность консультироваться с медиками дистанционно.

Тяжельников добавил, что сегодня есть все предпосылки для восстановления плановой помощи.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что улучшение ситуации с коронавирусом позволяет увеличить объемы плановой медпомощи в столице. Он отметил, что на минувшей неделе количество новых случаев коронавирусной инфекции снизилось на 6%.

