Врач: Москве удалось стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москве удалось стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
По его словам, достичь такого результата позволила мобилизация врачей из других медицинских организаций. Грамотная организация работы в столичных поликлиниках также позволила избежать скопления людей и распространения коронавируса.
"Мы открыли отдельные входы для пациентов с симптомами ОРВИ, а сейчас эти входы превратились в целые отдельные структурные подразделения, которые позволили эффективно маршрутизировать пациентов в зависимости от результатов экспресс-тестов", – сказал Тяжельников Агентству "Москва".
Врач также отметил работу единой цифровой платформы здравоохранения, лабораторного сервиса и регистра заболевших, а также телемедицинской платформы, благодаря которой у москвичей появилась возможность консультироваться с медиками дистанционно.
Тяжельников добавил, что сегодня есть все предпосылки для восстановления плановой помощи.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что улучшение ситуации с коронавирусом позволяет увеличить объемы плановой медпомощи в столице. Он отметил, что на минувшей неделе количество новых случаев коронавирусной инфекции снизилось на 6%.
Собянин сообщил об увеличении объемов плановой помощи в поликлиниках столицы
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