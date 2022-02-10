Москвичам рассказали о высокотехнологичной медпомощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Высокотехнологичная медицинская помощь при лечении экстренных кардиологических патологий в Москве стала еще доступнее. В 2021 году в столичных больницах провели рекордное количество стентирований коронарных артерий у пациентов с острым инфарктом миокарда. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что за последние восемь лет в городе произошло колоссальное улучшение экстренной помощи пациентам с инсультами и инфарктами. В частности, абсолютному большинству пациентов с инфарктом миокарда врачи проводят первичную ангиопластику и стентирование.

"С момента создания инфарктной сети в Москве доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым было проведено высокотехнологичное стентирование коронарных артерий, выросла до рекордных 85%. Это позволило спасти тысячи жизней", – подчеркнула Ракова.

Она пояснила, что стентирование при остром инфаркте может защитить и от сердечной недостаточности в будущем.

"Уровень стентирований коронарных артерий у пациентов с крупноочаговым острым инфарктом миокарда – одной из самых тяжелых форм инфаркта с самым высоким риском летальности – в столице еще выше и достигает 94%", – рассказала вице-мэр, добавив, что подобные операции удалось сделать более доступными даже в условиях пандемии.

В целом уровень развития плановой и экстренной кардиологической помощи в Москве соответствует лучшим мировым стандартам в плане доступности и использования новейших подходов к диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний.

Отмечается, что опыт столицы в данной сфере высоко оценивается на международном уровне. Так, в 2013 году в Москве начала работать инфарктная сеть, в состав которой вошли более 20 городских стационаров. На базе медучреждений высокотехнологичную экстренную помощь пациентам с любыми кардиологическими патологиями. А в 2017 году в состав инфарктной сети вошла инсультная сеть, включающая в себя 12 больниц.

Все стационары столичной инфарктно-инсультной сети оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. В них круглосуточно трудятся профессиональные врачи, в том числе эндоваскулярные хирурги. Больницы равномерно распределены по Москве, что позволяет скорой помощи доставлять пациентов в медучреждения максимально быстро.

Благодаря этому в среднем на сегодняшний день пациентам с инфарктом и инсультом проводят экстренную операцию спустя 40 минут после прибытия скорой на вызов.

В 2021 году москвичам провели рекордное количество операций – более 171 тысячи. Большая часть из них пришлась на область сердечно-сосудистой хирургии.

Успехи столицы в развитии экстренной кардиологической помощи отметили на международном III Московском конгрессе кардиологов. Участие в мероприятии приняли ведущие специалисты из России, США и стран Европы. У зарубежных экспертов особый интерес вызвала эффективная организация медпомощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в условиях пандемии коронавируса.

Ранее Ракова сообщала, что москвичам доступна высокотехнологичная медицинская помощь по 20 профилям более чем в 40 городских стационарах. Медики применяют наиболее инновационные методы лечения, включая робот-ассистированные операции на хирургических комплексах Da Vinci. Проводят столичные специалисты и трансплантации донорских органов, аортокоронарное шунтирование, протезирование клапанов сердца, операции по удалению без разрезов опухолей, сосудистых образований и других заболеваний в полости черепа.