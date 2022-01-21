Столичные врачи выполнили рекордное количество высокотехнологичных операций в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В прошлом году столичные врачи выполнили рекордное количество высокотехнологичных операций.
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что специализированная помощь стала доступнее благодаря своевременным эффективным мерам в период возросшей нагрузки на здравоохранение из-за пандемии.
"За последние два года мы создали эффективную систему, которая позволяет жителям полноценно получать и плановую помощь, и помощь при заболевании коронавирусной инфекцией. Мы не остановили цифровизацию здравоохранения, строительство и ремонты, поставки самого современного оборудования, которое позволяет проводить высокотехнологичную диагностику или оперативные вмешательства", – подчеркнула она.
Ракова уточнила, что за прошедший год в городских больницах, федеральных и частных центрах было проведено более 171 тысячи высокотехнологичных операций.
"Даже в 2019 году, до пандемии, было выполнено на 8 тысяч операций меньше – 163 тысячи", – подчеркнула вице-мэр.
Чаще всего медицинскую помощь оказывали в сферах сердечно-сосудистой хирургии, онкологии, травматологии и ортопедии. По последним двум направлениям провели более 37 тысяч оперативных вмешательств. Это почти на 4 тысячи больше, чем в 2019 году. В целом с 2011 года количество выполняемых в городе высокотехнологичных операций увеличилось почти в 5 раз.
Москвичам доступна высокотехнологичная медицинская помощь по 20 профилям более чем в 40 городских стационарах. Медики применяют наиболее инновационные методы лечения, включая робот-ассистированные операции на хирургических комплексах Da Vinci. Также проводятся трансплантации донорских органов, аортокоронарное шунтирование, протезирование клапанов сердца, операции по удалению без разрезов опухолей, сосудистых образований и других заболеваний в полости черепа.
Ранее замглавы Депздрава Алексей Токарев рассказал, что за первые 6 месяцев 2021 года в городе выполнили более 21,2 тысячи высокотехнологичных сердечно-сосудистых операций, что превышает показатели тех же периодов за последние 10 лет.
Новые высокотехнологичные ангиографы начали поставлять в столичные больницы
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