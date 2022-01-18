Москвичам рассказали о различных способах записи к врачу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жители столицы могут воспользоваться разными способами для того, чтобы записаться к врачу. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.
Чтобы записаться к специалисту или обратиться за медицинской помощью, москвичи могут позвонить по телефону круглосуточной службы записи +7 (495) 539-30-00.
Также жителям столицы доступен телефон Единой медицинской справочной службы 122. Кроме того, горожане могут позвонить по телефону горячей линии по коронавирусу +7 (495) 870-45-09. Сделать звонок по данному номеру можно ежедневно с 08:00 до 21:00.
Если возникли проблемы с медицинской помощью, следует позвонить по номеру +7 (499) 251-83-00. Он доступен круглосуточно.
В пресс-службе департамента также сообщили, что в экстренных случаях скорая помощь доступна по телефону 103.
Оформить запись к врачу можно лично в поликлинике на стойке информации или с помощью инфомата (электронная регистратура), а также через mos.ru или портал emias.info. Для записи к специалисту на этом сайте нужно выбрать услугу "Запись на прием к врачу".
Для москвичей также доступны мобильные приложения "ЕМИАС.ИНФО", "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".
Ранее стало известно, что в Москве с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов будут принимать в поликлиниках и без записи. Обратиться можно к дежурным врачам.
В Депздраве пояснили, что из-за прихода в столицу "Омикрона" стало больше заболевших, поэтому в поликлиниках увеличили количество дежурных врачей. Работать они будут с 08:00 до 20:00 без выходных.
Москвичей с температурой до 38 градусов будут принимать дежурные врачи без записи
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