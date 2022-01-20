Новое оборудование для лечения пациентов с COVID-19 закупили в столичные больницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Больше трех с половиной тысяч единиц нового оборудования закупили для столичных медучреждений, где проходят лечения пациенты с COIVD-19. Больше трети этой техники уже используется врачами, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Несмотря на стремительный рост заболеваемости COVID-19 в Москве, аналогичного скачка в госпитализациях мы пока не видим. Однако мы должны быть готовы к любому варианту развития событий. <...> Для столичных стационаров и резервных госпиталей, где сегодня лечат пациентов с COVID-19, мы дополнительно приобрели более 3,5 тысячи единиц различного оборудования и медицинской мебели", – сказала она.
В перечень закупленного оборудования попали аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, противопролежневые системы, аппараты для проведения гемодиализа, средства мониторинга состояния пациентов и другое. Большая его часть – свыше двух тысяч единиц – предназначена для резервного госпиталя в "Сокольниках".
Ранее в Коммунарке расконсервировали временный госпиталь для больных COVID-19. Это связано с распространением штамма коронавируса "Омикрон". По словам главврача больницы, были подготовлены дополнительные койки, проведена дополнительная диагностика и техническое обслуживание всей аппаратуры.
В Коммунарке откроют временный госпиталь для больных коронавирусом
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