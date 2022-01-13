В Коммунарке расконсервировали временный госпиталь для пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Больница в Коммунарке вновь подготовила койки временного госпиталя для приема пациентов с коронавирусом из-за распространения штамма "Омикрон", рассказал главврач больницы Денис Проценко в эфире "Радио России".

"Учитывая прогнозы по заболеваемости, у нас вновь готовы дополнительные койки во временном госпитале, которые до этого были дезинфицированы, обработаны, промыты и не использовались в период спада (заболеваемости). Мы также провели дополнительно текущую диагностику и техническое обслуживание всей аппаратуры", – рассказал Проценко.

По его словам, в больнице есть достаточное количество лекарств, средств индивидуальной защиты, кислорода. Также готов персонал, добавил Проценко.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение членам Координационного совета по борьбе с COVID-19 подготовить дополнительные предложения по мерам против распространения штамма "Омикрон" в России.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, в свою очередь, заявила, что доля заразившихся "Омикрон"-штаммом в России составляет 76% от общего числа заболевших коронавирусом. По ее словам, на сегодняшний день уже четко выражено превосходство нового варианта коронавируса.

