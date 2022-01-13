Иммунолог дал прогноз по распространению штамма "Дельтакрон" в РФ

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Кандидат медицинских наук, иммунолог, гендиректор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков дал прогноз по распространению вероятного штамма "Дельтакрон". Он выразил мнение, что вероятность возникновения этого гибрида невысока.

"Для того, чтобы они (гибриды. – Прим. ред.) образовывались, нужно сочетание целого ряда условий", – рассказал Крючков в интервью радио Sputnik.

Иммунолог напомнил, что существование "Дельтакрона" пока не доказано.

"У самих же греческих и кипрских специалистов есть вопросы к секвенированию, кто-то из них даже высказался, что была техническая ошибка при секвенировании", – пояснил Крючков.

Он выразил мнение, что даже если новый вариант коронавируса образовался, его появления в России опасаться не стоит.

Крючков добавил, что большинство новых случаев заражения коронавирусом будет связано с распространением штамма "Омикрон".

Ранее на Кипре обнаружили новый вариант коронавируса. Речь идет о гибриде штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон", который сочетает в себе мутации этих вариантов. Ученые дали ему название "Дельтакрон".

После этого руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что говорить о свойствах "Дельтакрона" пока преждевременно.

По словам эксперта, это могло произойти при несоблюдении ряда правил работы в лаборатории или при проведении анализа неопытным сотрудником. Хафизов подчеркнул, что для точного вывода происхождения "Дельтакрона" необходимо разобраться в ситуации.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, в свою очередь, заявил, что считать новую разновидность инфекции неким смешанным вариантом двух штаммов нельзя.

