В Роспотребнадзоре заявили о возможной ошибке при выявлении "Дельтакрона"

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Говорить о свойствах "Дельтакрона" пока преждевременно, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Речь идет о гибриде штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон", который сочетает в себе мутации этих вариантов. Хафизов подтвердил, что в базу данных GISAID 7 января были депонированы 25 последовательностей нового варианта вируса.

"При более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими", – приводит его слова РИА Новости.

По словам эксперта, это могло произойти при несоблюдении ряда правил работы в лаборатории или при проведении анализа неопытным сотрудником. Хафизов подчеркнул, что для точного вывода происхождения "Дельтакрона" необходимо разобраться в ситуации.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что считать новую разновидность инфекции неким смешанным вариантом двух штаммов нельзя. При этом, по его словам, в новом варианте не было обнаружено опасных участков "индийского" штамма.

